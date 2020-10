I migliori televisori 4K Full HD: guida alla scelta 

Diverse persone che decidono di comprare una nuova televisione, si domandano se sia meglio una risoluzione 4K o Full HD. Spesso non è chiara quale sia la differenza tra le due poiché molti televisori hanno la scritta 4K Full HD, facendo pensare che siano la stessa cosa. In questo breve approfondimento è possibile scoprire quale sia la differenza tra le due e anche quali sono i Migliori Tv Full Hd in commercio.

4K o Full HD?

In realtà, le etichette recitano così per indicare che l’apparecchio è in grado di supportare sia contenuti 4K che quelli Full HD che sono leggermente diversi.

In generale, si può dire che la risoluzione Full HD è leggermente inferiore a quella 4K che conta più di 4000 pixel. Chi si trova nel momento della scelta, per scegliere tra una o altra risoluzione dell’immagine, deve farsi una domanda: a che cosa mi serve? Chi è appassionato di cinema ed è un divoratore di serie tv, soprattutto quelle proposte dai canali ondemand come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc., dovrebbe preferire una tv 4K che ha una risoluzione migliore. Chi invece fa un uso più “classico” della televisione guardando spesso i programmi di intrattenimento dei canali tv, meglio che scelga la tv Full HD.

È pressoché inutile spendere tanto per una tv 4K quando la maggior parte del tempo si guardano programmi che non hanno questo tipo di risoluzione. Infatti, serve avere un televisore con una risoluzione alta solo per accedere ai contenuti che hanno la medesima risoluzione. Oggi i canali televisivi nonché film non recenti, non hanno bisogno della risoluzione a 4000 pixel. Anche con uno schermo top di gamma, la risoluzione dell’immagine non può andare oltre se è prodotta con una risoluzione inferiore.

I migliori tv Full HD

Per una visione perfetta, Hisense Smart tv Full HD 40 pollici è davvero un buon prodotto che risponde alle esigenze quotidiane. È facile da usare e nelle Home sono già presenti tutti le app ai principali servizi di tv ondemand. Il colore è vivo, i dettagli nitidi e la profondità ottima per un’esperienza visiva molto valida, come anche il prezzo.

Chi desidera uno schermo più grande, può orientarsi verso la Smart tv di Samsung serie RU8000 che ha uno schermo da 49 pollici. È la televisione perfetta per chi vuole giocare poiché ha una tecnologia FreeSync per garantire massima precisione anche nelle immagini a grande velocità per essere più competitivi.

Altro brand che non poteva mancare quando si parla di televisori è LG che propone una smart tv Full HD da 32 pollici a un prezzo davvero molto competitivo, cioè sotto i 220 euro. Il design è semplice ed essenziale per lasciare spazio a una visione perfetta grazie alla risoluzione Full HD. Si connette a internet, un po’ come tutti i modelli oggi. Ha classe energetica A per ridurre al minimo i consumi.

Xiaomi è un brand emergente che propone davvero ottimi prodotti, come Mi Smart TV 4A da 32 pollici dal prezzo davvero molto competitivo.