“Per non dimenticare”, dibattito sulla legalità per gli studenti dell’Esseneto al cinema Concordia

In occasione della Giornata della legalità, le classi terze della scuola secondaria dell’istituto Esseneto, al cinema Concordia di Agrigento, hanno incontrato il Presidente dell’associazione “John Belushi”, Antonio Barone, per aprire un dibattito sulla legalità, ha moderato il Dirigente scolastico, Francesco Catalano. Successivamente è stato proiettato il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordano ed, infine, l’orchestra scolastica dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte ha suonato in modo vibrante il brano musicale della colonna sonora dei “I Cento passi”. Una giornata di grande intensità e carica di emozioni grazie alla bravura dell’orchestra scolastica realmontina e alla partecipata discussione con gli ospiti presenti in sala. “Un plauso particolare a Massimo Lupo, proprietario del Cinema Concordia- dice il dirigente Catalano- per aver concesso che la manifestazione si svolgesse nei sui locali e per la sensibilità che sempre caratterizza il suo operato in ogni evento che coinvolge la scuola.” Al termine della proiezione sono stati sorteggiati due abbonamenti cinematografici, offerti agli alunni, dall’associazione John Belushi.