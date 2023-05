Padre disperato denuncia il figlio “Vuole soldi per comprare la droga”

Un agrigentino disperato e preso dal panico dopo che il figlio ha picchiato moglie e figlia, si è presentato alla polizia ed ha denunciato il congiunto trentaduenne. E non sarebbe stata la prima volta. All’origine dei fatti, secondo quanto emerso, ci sarebbero le continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare la droga. Il giovane adesso è indagato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce ed estorsione. Con la denuncia il padre spera di aiutare e salvare il ragazzo e salvaguardare gli altri componenti del nucleo familiare.