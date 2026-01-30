“Per non dimenticare”: all’IS Gallo-Sciascia una giornata di memoria, emozione e consapevolezza

Un’aula gremita, il silenzio attento degli studenti e parole capaci di lasciare il segno. All’Auditorium dell’IS Gallo-Sciascia di Agrigento si è svolta l’iniziativa di celebrazione della Giornata della Memoria, dal titolo “Per non dimenticare”, un momento di intensa riflessione dedicato alle vittime della Shoah.

L’incontro, promosso dall’Associazione culturale Concordia, ha offerto agli studenti uno spettacolo articolato e coinvolgente, nel quale letture, canti e momenti di raccoglimento si sono alternati accompagnando i ragazzi in un percorso di conoscenza storica ed emotiva. Una narrazione sobria ma potente, capace di trasformare la memoria in esperienza condivisa.

La partecipazione degli studenti è stata sentita e autentica: attenzione, ascolto e rispetto hanno scandito ogni fase della rappresentazione, segno di un coinvolgimento profondo e non formale. Guidati dagli artisti, gli alunni sono stati stimolati a interrogarsi sul valore della memoria, sull’importanza di custodire il ricordo e sulla responsabilità collettiva di impedire che simili tragedie possano ripetersi.

Per la dirigente scolastica Giovanna Pisano, l’iniziativa rappresenta «un momento di alto valore educativo e civile», capace di lasciare un segno duraturo nella comunità scolastica. Un’occasione in cui la scuola si conferma luogo di formazione, ma anche di coscienza, dialogo e umanità.

