Arriva il via libera del governo regionale guidato da Renato Schifani a 11 progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola. L’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con oltre 10 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 per rendere le scuole siciliane più sicure, accessibili e funzionali, favorendo anche la didattica digitale e a distanza.

Il valore dei progetti finanziati supera i 10 milioni di euro di fondi comunitari dedicati a questo tipo di interventi. Gli interventi riguardano undici Comuni della Sicilia e interessano istituti scolastici situati nelle province di Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Trapani.

Due in provincia di Agrigento. Sono finanziati la riqualificazione degli spazi esterni e della palestra scoperta del plesso «G. Galilei» a Santa Elisabetta (688 mila euro) e il potenziamento della palestra della scuola secondaria di primo grado «Seminario» a Favara, con interventi sull’accessibilità e sugli spazi esterni, per un importo di oltre 348 mila euro.

