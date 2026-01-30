Tragico incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento. Nello scontro tra un’automedica e un furgone sono morte tre persone. Le vittime sono gli occupanti della vettura sanitaria, due operatori di un’associazione di 49 e 66 anni e una donna dializzata di 95 anni.

L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada “Coda di Volpe”, a Bolognetta, in provincia di Palermo.

Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

