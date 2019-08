Per Michele Giovanatto e Ferlisi comincia l’avventura accanto a Devis Cagnardi

Coach Devi Cagnardi lo aveva anticipato da alcune settimane. Michele Giovanatto e Giuseppe Ferlisi sono ufficialmente i collaboratori, assistant coach, di Devis Cagnardi. Nello staff anche Salvatore Alletto, preparatore atletico e Damiano Alba, nel ruolo di massofisioterapista.

Michele Giovanatto: “Sono molto contento di essere stato scelto dalla società e da coach Cagnardi per questa nuova avventura. Mi ritengo fortunato nel poter fare ciò che più mi appassiona a casa mia, spero di poter contribuire al raggiungimento di importanti traguardi. Sono grato per questa opportunità e fiducioso per la sfida che ci prepariamo ad affrontare.”

Giuseppe Ferlisi:’‘Sono molto felice di poter continuare il mio percorso di crescita qui con la Fortitudo Agrigento e per questo devo ringraziare il direttore sportivo Cristian Mayer e il coach Devis Cagnardi, avere la possibilità di lavorare in uno staff di serie A e farlo qui a casa è sempre stato il mio sogno”.