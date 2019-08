Giorgia Iacolino: Commissione Salute al lavoro sul litorale agrigentino-Mare pulito con “limiti”alla fruizione

“La commissione Salute-con i componenti Di Matteo ed Alonge ed il presidente Iacolino-si è recata a San Leone per svolgere un’attività di ricognizione e monitoraggio del litorale agrigentino, assistita dal funzionario del Dipartimento di Prevenzione ed Igiene Pubblica Dr. Franco Bruccoleri.

Il buon stato del mare agrigentino è emerso con evidenza a riprova di un sistema di controlli delle autorità competenti efficace ed incisivo.

Sono ,altresì, emersi limiti alla balneazione in alcuni punti del litorale:dalle transenne che accompagnano tratti della prima spiaggia alla presenza di barriere arrugginite e divelte che seguono ulteriori spiagge in Direzione delle Dune, peraltro ad elevato rischio per i bagnanti e che andrebbero prontamente rimosse.

Ed ancora un tubo delle fognature per circa 20 metri che sale verso via delle Viole,sovraesposto ed a rischio perforazione.

Una città come Agrigento,che si connota per la sua dimensione turistica, ha bisogno di cure ed attenzione per rendere fruibile le risorse naturali,come il mare e le spiagge,ed eliminare i potenziali rischi alla salute pubblica.

Per queste ragioni-conclude Iacolino-la Commissione Salute ha chiesto al sindaco di Agrigento di rimuovere i limiti alla balneabilità descritti che penalizzano l’offerta turistica della città, nonché quelle altre condizioni rilevate di potenziale pericolo che potrebbero mettere a repentaglio la salute degli utenti dello splendido mare agrigentino”