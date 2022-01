“Per aiutare i nostri concittadini in questa fase delicata della pandemia, come Comune dovremmo istituire, in convenzione con l’Asp, una linea telefonica dedicata al Covid.” La proposta è del consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari che spiega: “Dalle segnalazioni ricevute, mi sono resa conto che la gente ha bisogno di un numero telefonico dedicato (diverso dalle ordinarie linee dell’Asp e dell’Usca in uso ai medici per motivi di lavoro e quindi spesso occupate.) Un numero da chiamare per ricevere informazioni generiche: sulla procedura di isolamento, di fine isolamento, di raccolta rifiuti. Credo sia di fondamentale importanza stare vicino ai cittadini e dare informazioni. Potremmo realizzarla anche in affiancamento al servizio di supporto psicologico per il Covid (da rilanciare) che lo scorso anno era stato attivato dal Comune (come si apprende dalla stampa). Ho accennato l’idea al Sindaco che mi ha riferito di essere già a lavoro per questo scopo.” In ultimo, Zicari interveniene sui rifiuti Covid: i “Vanno conferiti nelle apposite bag , dove vanno gettati indifferenziati. Poi le bag vanno ritirate e portate in discarica senza pre trattamento. Il costo del servizio è a carico dell’ Asp. Io immaginerei una raccolta a domicilio delle bag precedentemente distribuite, da effettuarsi nei giorni già previsti per la raccolta dell’indifferenziato.”