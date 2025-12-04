ILTM Cannes, il salone mondiale del turismo di lusso: tra i protagonisti anche Peppe Mendola, ambasciatore dell’eccellenza siciliana

Cannes torna a essere la capitale internazionale del turismo di alta gamma con ILTM – International Luxury Travel Market, il salone “su invito” che ogni anno richiama al Palais des Festivals et des Congrès i protagonisti più influenti dell’hospitality mondiale.

L’edizione 2024 ha confermato il ruolo strategico dell’appuntamento, registrando oltre 2.350 buyer provenienti da 84 Paesi e un numero analogo di espositori da 105 nazioni: più di 4.700 professionisti riuniti in un’unica piattaforma globale dedicata all’eccellenza del viaggio.

Un format consolidato — fatto di agenda B2B, incontri programmati, networking ad alto profilo, presentazioni riservate e momenti di relazione strutturata — che continua a definire tendenze, standard e nuovi scenari del luxury travel contemporaneo. Dall’hotellerie a cinque stelle ai resort iconici, dai servizi yacht e jet privati alle DMC specializzate, l’ecosistema del lusso trova qui la sua vetrina più autorevole.

Tra i brand internazionali presenti, ha attirato grande attenzione anche lo spazio dedicato alla Sicilia, allestito con immagini che raccontano la forza del suo patrimonio culturale e paesaggistico. Uno stand luminoso, riconoscibile, diventato punto di riferimento per buyer interessati a una destinazione che negli ultimi anni ha compiuto un deciso salto di qualità nel segmento premium.

A interpretare questa crescita è stato anche Peppe Mendola, fondatore di Essence of Sicily, tra i volti più autorevoli del luxury travel siciliano.

«L’ILTM è il luogo in cui si disegna il futuro del turismo di alta gamma. Portare qui la Sicilia significa posizionarla tra le destinazioni più desiderate al mondo. La nostra isola ha tutte le carte per competere nel segmento luxury: autenticità, bellezza, esperienze irripetibili. Bisogna solo saperle raccontare alle persone giuste.»

Nato e cresciuto all’ombra dei Templi di Agrigento, Mendola ha costruito una carriera internazionale dopo anni di viaggi, studi e relazioni professionali che lo hanno portato a diventare uno dei pionieri del turismo d’élite in Sicilia. La sua esperienza come personal chaperone di personalità di livello mondiale — accompagnate alla scoperta dei luoghi più autentici dell’Isola, dai siti archeologici ai borghi meno battuti — ne ha consolidato il ruolo di interprete credibile e raffinato della cultura mediterranea.

«Vengo da Agrigento, cresciuto guardando i Templi, e ogni volta che porto la Sicilia su un palcoscenico internazionale porto con me quella luce. Qui a Cannes stiamo registrando un interesse enorme: chi cerca lusso oggi vuole soprattutto verità, cultura e calore umano. E la Sicilia questo lo offre più di qualunque altro luogo.»

La sua presenza all’ILTM rappresenta non solo un successo personale, ma un indicatore del momento storico che la Sicilia — e Agrigento in particolare — sta vivendo: un territorio sempre più capace di dialogare con i principali buyer globali e di consolidarsi come destinazione esperienziale ad alto valore aggiunto.

Tra i corridoi affollati del salone, tra lounge riservate, tavoli di lavoro e meeting room essenziali, si percepisce l’energia di un settore in trasformazione, dove ogni dettaglio — dall’architettura degli stand alla cura dei materiali — concorre a costruire relazioni di spessore. In questo scenario, la Sicilia conquista posizioni, visibilità e credibilità.

Gli stand dei grandi brand internazionali all’ILTM di Cannes, il salone che riunisce ogni anno l’élite mondiale del turismo di lusso. Da Jumeirah a Mandarin Oriental, da Visit Qatar a Dubai: l’ILTM Cannes si conferma la vetrina globale del viaggio di alta gamma.

