Pensionato ucciso in casa, giudizio immediato per la badante

Disposto il giudizio immediato per la badante di origine rumena Dana Mihaela Nicoleta Chita, 26 anni, accusata di avere rapinato e ucciso il pensionato Michelangelo Marchese, 89 anni, la notte tra l’11 e il 12 luglio scorsi, a Palma di Montechiaro. Lo ha disposto il Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Chiara Bisso. L’imputata deve rispondere di omicidio aggravato e rapina.

Il processo davanti ai giudice della Corte di Assise di Agrigento è stato fissato per l’8 luglio prossimo. Come in ogni delitto “imperfetto” ha fatto degli errori, che hanno permesso ai carabinieri di incastrarla: l’auto rubata alla vittima, e le impronte ritrovate dal Ris di Messina, su un cassetto della camera da letto dell’anziano.

Non avrebbe fatto tutto da sola. Gli investigatori cercano uno o più complici attualmente non identificati.