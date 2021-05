Capo dell’Utc indagato. Sindaco: “Fiducia negli organi giudiziari”

“Apprendo con grande rammarico le notizie rese note oggi dai mezzi di stampa locali, in merito agli esiti delle indagini concluse dai carabinieri nei confronti di un funzionario del comune. Come Sindaco di questo comune non posso che confidare nel buon esito dell’operato degli organi Giudiziari, verso i quali Manifesto il mio personale apprezzamento, facendo presente che l’amministrazione comunale farà tutto ciò che rientra nei propri doveri, in discendenza dei fatti di cui trattasi”. lo dice in una nota stampa il sindaco di Aragona Peppe Pendolino in merito alla vicenda del dirigente dell’Utc del Comune di Aragona, indagato per peculato.