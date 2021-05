Nuova ondanti di sbarchi, approdati centinaia di migranti

Nelle ultime 24 ore a Lampedusa sono arrivati 456 migranti soccorsi in otto diverse operazioni di salvataggio, in mare e in porto. Complessivamente nell’hotspot di contrada “Imbriacola” ci sono 381 persone.

Questa mattina 85 migranti sono stati trasferiti in una delle navi quarantena. L’ultimo degli otto sbarchi è avvenuto nel pomeriggio di venerdì con 87 persone a bordo di un barcone scortato in porto dalla Guardia Costiera. All’alba di oggi invece si è registrato lo sbarco più numeroso con oltre 200 migranti stipati in una delle carrette del mare.

I migranti una volta a terra sono stati sottoposti al triage sanitario, ai tamponi anti covid, e all’identificazione prima di essere trasferiti nella struttura di accoglienza.