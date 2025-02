Un pensionato settantenne agrigentino è stato ritrovato cadavere all’interno della sua abitazione nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. A fare la macabra scoperta è stata la moglie appena rientrata in casa. Quindi, ha segnalato il fatto al centralino del 112. In pochi attimi nella zona sono intervenuti i poliziotti della Sezione Volanti della Questura, il magistrato di turno alla Procura di Agrigento e il personale della Scientifica. Sconosciute le cause della morte.

Le ipotesi privilegiate sono quelle del malore improvviso a dell’incidente domestico. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla posizione in cui è stato trovato il corpo. Riverso sul pavimento di casa, con un trauma alla testa e attorno alcune vistose chiazze di sangue. Gli agenti, collaborati dal medico legale, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per risalire alle cause del decesso, tenendo in considerazione, che non vi erano segni di violenza.

La salma, così come disposto dal sostituto procuratore, è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’autopsia, che sarebbe stata già disposta, potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.

