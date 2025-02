Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento si prepara a diventare il centro della matematica nella provincia, accogliendo il 19 febbraio 2025 la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica . L’evento, che vedrà sfidarsi circa 130 studenti provenienti da 23 istituti , rappresenta una tappa fondamentale per i giovani talenti della disciplina, desiderosi di mettersi alla prova in una delle competizioni più prestigiose del panorama scolastico italiano.

Questa iniziativa, promossa dall’ Unione Matematica Italiana (UMI) su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito , in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa , non è solo una gara tra studenti, ma anche un’importante occasione di crescita accademica e personale. I partecipanti dovranno affrontare quesiti di algebra, combinatoria, geometria e teoria dei numeri , dimostrando capacità logiche, spirito critico e creatività nella risoluzione dei problemi.

Una sfida tra giovani talenti della matematica

Le Olimpiadi della Matematica si articolano in diverse fasi, partendo dai Giochi di Archimede , una prima selezione che ha coinvolto oltre 1300 studenti tra il 28 novembre e l’11 dicembre 2024 . A questi si aggiungono i vincitori della competizione riservata alle classi prime, svoltasi il 5 febbraio 2025 .

La fase distrettuale rappresenta dunque il secondo step del percorso, e solo i migliori classificati potranno accedere alla Finale Nazionale di Cesenatico , in programma dall’8 all’11 maggio 2025 . Qui, i più talentuosi avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani matematici d’Italia e, per alcuni, di ambire addirittura alle competizioni internazionali.

La prova avrà una durata di tre ore e sarà composta da esercizi a scelta multipla, numerici e dimostrativi . A valutare le prestazioni sarà una Commissione qualificata, formata dal Responsabile Distrettuale , dai docenti responsabili di istituto e dai docenti di matematica del Liceo Politi , scuola ospitante.

Il valore educativo delle Olimpiadi della Matematica

Le Olimpiadi della Matematica non sono semplicemente una gara, ma una palestra formativa di altissimo livello. Oltre a premiare l’eccellenza, favoriscono lo sviluppo del pensiero critico, della capacità di problem solving e della creatività matematica , competenze essenziali nel mondo accademico e lavorativo.

Per molti partecipanti, questa competizione rappresenta una vera e propria sfida personale: la possibilità di superare i propri limiti, affinare il ragionamento logico e dimostrare il proprio talento in un contesto altamente competitivo.

Il Liceo Politi: un polo di eccellenza nella cultura scientifica

L’ospitalità del Liceo “R. Politi” per questa fase della competizione è un riconoscimento dell’impegno dell’istituto nella promozione della cultura scientifica e matematica . Da anni, la scuola è attivamente coinvolta nella valorizzazione delle eccellenze e nella diffusione dell’interesse per le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) , incentivando gli studenti ad affrontare sfide sempre più complesse.

Grazie a un corpo docente qualificato e un ambiente stimolante, il Liceo Politi sta confermando un punto di riferimento per la formazione scientifica nella provincia, contribuendo a preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro.

Verso Cesenatico: un traguardo prestigioso

L’obiettivo finale per i partecipanti più brillanti è la qualificazione alla Finale Nazionale di Cesenatico , un evento che ogni anno coinvolge i migliori giovani matematici italiani. Qui, gli studenti non solo competono per il titolo nazionale, ma hanno anche la possibilità di essere selezionati per le competizioni internazionali , entrando a far parte della squadra che rappresenterà l’Italia nel panorama mondiale.

Un’occasione di crescita per i giovani appassionati di numeri

L’entusiasmo e la dedizione degli studenti che partecipano a questa competizione dimostrano come la matematica possa essere vissuta non solo come materia scolastica, ma come una passione capace di aprire orizzonti accademici e professionali.

Le Olimpiadi della Matematica rappresentano un’occasione unica per i ragazzi di mettersi alla prova, confrontarsi con i migliori talenti e crescere intellettualmente , acquisendo strumenti utili per il loro percorso futuro. Il 19 febbraio 2025 , al Liceo Politi di Agrigento, si scriverà un nuovo capitolo di questa straordinaria esperienza educativa.

