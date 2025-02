Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che ha devastato l’autovettura di proprietà di una casalinga cinquantacinquenne. E’ successo, ieri notte, lungo il viale XV Gennaio a Montevago. La Procura di Sciacca, ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri della Stazione di Montevago.

L’automobile è una Renault Megane. La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni residenti della zona. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice. I pompieri sono giunti in tempo utile e tempestivo, e in pochi attimi hanno domato il rogo, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Le fiamme, infatti, hanno danneggiato l’autovettura dalla fiancata posteriore destra. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori sospette.

