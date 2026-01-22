Sciacallaggio dopo la mareggiata: furto di vino e alcol a La Perla, due arresti



Piove sempre sul bagnato. Dopo i pesanti danni causati dalla mareggiata, il locale sul lungomare è stato teatro, nella notte, di un furto ai danni del deposito. Secondo quanto ricostruito, due immigrati si sono introdotti all’interno de La Perla, prendendo di mira il deposito di bottiglie di vino e alcolici. Durante l’azione sarebbero state danneggiate le telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di eludere i controlli.

L’intervento dei Carabinieri ha però interrotto il furto. I due sono stati colti sul fatto e hanno tentato la fuga, venendo inseguiti tra i frangiflutti del litorale di San Leone. La corsa è durata pochi minuti: i militari li hanno raggiunti e bloccati, procedendo all’arresto.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari e dovranno comparire in direttissima con l’ipotesi di furto. Proseguono gli accertamenti per quantificare con precisione la merce sottratta e i danni arrecati alla struttura.

L’episodio rientra in una azione di massimo contrasto allo sciacallaggio messa in campo lungo il litorale, già duramente provato dal maltempo, con controlli rafforzati nelle aree colpite per tutelare attività e beni pubblici. Leggi anche: “Danni per oltre 100 mila euro”: La Perla devastata dal mare, il gestore: «Ripartiremo, ma da soli è durissima»

