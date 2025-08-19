Prima ha scritto una lettera d’addio, poi si è tolto la vita. Tragedia a Licata, dove un pensionato ultrasettantenne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di contrada “Safarello”. Il personale sanitario del 118, subito accorso, ha constatato l’avvenuto decesso. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Compagnia di Licata che, intervenuti sul posto, hanno la lettera indirizzata ai familiari. Secondo quanto emerso, l’anziano soffriva da tempo di crisi depressive.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp