I carabinieri del nucleo Investigativo del reparto Operativo del Comando provinciale di Agrigento hanno tratto in arresto un 42enne, di Agrigento, Francesco Rizzo, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Mönchengladbach nell’ambito di un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, reati commessi in Germania tra il 2022 e il 2023.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce nel quadro della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione Europea per la repressione dei reati transnazionali. L’indagato, questa mattina, assistito dal suo legale Calogero Lo Giudice, è comparso davanti al gip di Agrigento, Iacopo Mazzullo, per l’interrogatorio nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore si è opposto alla consegna alla magistratura tedesca. Sul caso deciderà adesso la Corte di appello di Palermo.

