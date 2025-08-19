Momenti di apprensione, questa mattina, per un pensionato agrigentino ultrasettantenne, completamente nudo sul muro dell’area boschiva a pochi metri dalla galleria Spinasanta, in territorio di Agrigento. A notare l’anziano, in stato confusionale, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala che in poco tempo sono riusciti a recuperarlo sano e salvo. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Agrigento si stanno occupando degli accertamenti di rito. L’uomo ha riferito di non ricordare come sia arrivato in quella zona.

