Lo scorso venerdì un vasto incendio ha interessato le campagne di contrada Consolida e località San Michele, avvicinandosi pericolosamente a case, aziende ed all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I poliziotti delle Volanti prima e della Digos subito dopo, sono intervenuti rapidamente, contribuendo in modo determinante alla gestione dell’emergenza e soprattutto scongiurando un’esplosione per la presenza di bomboloni contenente gas. Quattro agenti delle Volanti appena sono arrivati sul posto hanno capito che non c’era un attimo di tempo da perdere e si sono letteralmente buttati in mezzo alle fiamme. Tra le operazioni svolte, anche il salvataggio di un cavallo legato ad un paletto, liberato da un agente prima che le fiamme lo raggiungessero.

I poliziotti hanno evacuato con prontezza diverse strutture, tra cui l’Ufficio Tributi, l’Iseda, la Cartotecnica e varie attività della zona. È stato inoltre richiesto l’intervento di un escavatore per creare un parafuoco nei pressi di un deposito di plastica, prevenendo ulteriori danni. In contrada Pisciotto, inoltre, è stata evacuata una comunità alloggio per disabili ed alcune abitazioni vicine a bomboloni di gas.

“Ancora una volta, il personale della Polizia di Stato ha dimostrato professionalità, prontezza e spirito di servizio, affiancato anche da cittadini che non hanno esitato a dare una mano – si legge in una nota della Questura di Agrigento -. Un sentito ringraziamento agli operatori per il loro impegno al servizio della sicurezza e della comunità”. “Un miracolo che non c’è scappata la tragedia, grazie ai poliziotti della sezione Volanti nessuno si è fatto male e le nostre case e le nostre aziende sono salve”, hanno detto abitanti e imprenditori. Quattro agenti, che hanno messo a rischio la propria vita, sono rimasti feriti e accompagnati al vicino pronto soccorso, dove i medici in servizio hanno diagnosticato loro un’intossicazione da fumo. Guariranno con prognosi di 7 e 10 giorni.

