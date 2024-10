Un pensionato ottantenne è stato strattonato, fatto cadere a terra e scippato del borsello. Tutto quanto è avvenuto, durante il pomeriggio, in via Guglielmo Marconi a Canicattì. Ad agire, ancora una volta, un immigrato. Non passa giorno ormai senza che, a Canicattì, non si registri uno scippo.

E in quest’ultimo caso il pensionato s’è fatto male ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e fratture, e giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

All’interno dell’accessorio vi erano 20 euro, i documenti e vari effetti personali. Sono stati alcuni passanti a chiamare il 112 e sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della Compagnia cittadina. Il pensionato è stato portato appunto in ospedale e i militari dell’Arma hanno, ancora una volta, avviato le indagini e le ricerche del delinquente.

