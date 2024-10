Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, a conclusione del processo con rito abbreviato, ha deciso una condanna e due assoluzioni per gli imputati coinvolti in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di sostanze stupefacenti tra Agrigento, Favara, Canicattì e Racalmuto. Inflitti 3 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione a Emilio Nobile, 29 anni di Favara. Assolti Calogero Bosco, 41 anni, di Favara, e Giovanni Sanfilippo, 36 anni, di Agrigento.

Il pubblico ministero Maria Barbara Cifalinò aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati: sei anni e dieci mesi per Nobile e due anni e otto mesi ciascuno per gli altri due. Il giudice, accogliendo parte delle arringhe dei difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano, Michele Cardella e Laura Mossuto, ha assolto due dei tre imputati. Una trentina gli episodi di cessione di droga, prevalentemente cocaina e hashish, contestati nel periodo compreso fra l’agosto e l’ottobre del 2018.

Altri dieci imputati, in precedenza, sono stati rinviati a giudizio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp