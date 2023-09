Il danneggiamento di un vigneto in territorio di Campobello di Licata è l’ennesimo episodio che si verifica in provincia nei confronti di questo genere di coltivazione. Il cartello sociale esprime vicinanza e afferma: “La rottura dei tiranti di sostegno ai filari del vigneto, sono stati tranciati in modo da fare andare sul terreno l’uva da mosto, con l’intenzione di provocare una grave perdita economica. In attesa di conoscere l’esito delle indagini, attivate dalla denuncia dei proprietari dei terreni, esprimiamo vicinanza e solidarietà agli agricoltori colpiti da questi turpi fenomeni distruttivi per mano di ignoti. Nello stesso tempo invitiamo le comunità dove si verificano questi crimini a mettersi accanto alle vittime esprimendo con la solidarietà fattiva la propria vicinanza e a dare la propria collaborazione alle forze dell’ordine e alle istituzioni perché la difesa della legalità è nell’ interesse generale e perché la criminalità va combattuta con il contributo di tutti.”