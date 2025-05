Ancora un’anziana caduta nella trappola di una banda di delinquenti. E’ successo a Cattolica Eraclea dove una pensionata ottantenne ha consegnato ad un falso maresciallo dei carabinieri, che s’è presentato alla sua porta, tutti i gioielli che aveva in casa. E lo ha fatto per evitare guai giudiziari ad una propria parente. Tutto è cominciato con una telefonata. Un individuo, fingendosi suo nipote, le ha detto che la propria figlia era stata arrestata dai carabinieri per non avere pagato una rata di un prestito, e che per aiutarla sarebbe servita una somma in denaro.

L’anziana ha consegnato alcune centinaia di euro e diversi monili d’oro per un ammontare di 2.500 euro ad un tizio spacciatosi per sottufficiale dell’Arma. L’ottantenne, poco dopo, ha scoperto che nessuno dei suoi parenti era stato arrestato. E a questo punto, non ha potuto far altro che presentarsi in caserma, dai veri carabinieri e presentare una denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso. Il danno che l’anziana ha subito è stato quantificato in oltre 2.500 euro. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di individuare i balordi che hanno raggirato l’anziana.

