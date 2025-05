Si è svolta l’Assemblea ordinaria degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento che ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024 ed il bilancio preventivo 2025. Il presidente, Achille Furioso, il tesoriere, Michele Zambuto e il consigliere segretario, Maurizio Simone, unitamente a tutto il Consiglio, si sono dichiarati pienamente soddisfatti per gli obiettivi raggiunti lo scorso anno dall’Ordine e hanno ringraziato i consiglieri per l’intenso lavoro svolto nel consueto spirito di servizio e volontariato nell’interesse della categoria. “L’Ordine – dichiara soddisfatto il presidente dell’ordine, Achille Furioso -. si è fatto promotore di molte attività ed iniziative finalizzate ad uscire dall’isolamento infrastrutturale volte a connettere il territorio, favorire la progettazione di grandi opere, sviluppare metodi sostenibili per trasformare il panorama sociale, economico e turistico della Sicilia, nel corso dei quattro anni di questa consiliatura che volge al termine”.

Il presidente Furioso, a tal proposito, ha ricordato il convegno “Le Infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo” svoltosi recentemente presso il Teatro Pirandello ad Agrigento che ha visto il gradito intervento, in videoconferenza, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, disponibile ad attivare le procedure necessarie alla realizzazione di un aeroporto della Sicilia Sud Occidentale, ed, altresì, registrato una notevole partecipazione di istituzioni, professionisti e stakeholders coinvolti nel dibattito del tema trattato. Poco prima dell’inizio dell’Assemblea, con un sobrio e partecipato rito di benedizione da parte di Don Calogero Porretto, parroco della Parrocchia B.M.V. della Divina Provvidenza, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede dell’Ordine alla presenza del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e di tantissimi ingegneri.

Il presidente, Furioso, si dichiara pienamente soddisfatto per aver portato a termine, unitamente al tesoriere Michele Zambuto ed a tutto il Consiglio, il progetto dell’acquisto della sede iniziato più di trentacinque anni fa, volgendo un ringraziamento unanime ai Past President Domenico Armenio, Alberto Avenia e Calogero Zicari ed al precedente tesoriere, Giuseppe Di Miceli delle precedenti consiliature per la proficua attività svolta. La serata si è conclusa con un brindisi augurale condiviso con i numerosi partecipanti presenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp