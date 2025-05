Il Comune di Realmonte ha firmato una convenzione con il Libero consorzio comunale di Agrigento per accedere in maniera ordinata e controllata alla Scala dei Turchi a tutela del patrimonio ambientale. Il costone di marna bianca più conosciuto al mondo era stato prima chiuso e poi riaperto alla fruizione dal commissario comunale dell’ente lo scorso 8 maggio ma con alcune limitazioni.

Tutto dovrà tenersi infatti in modalità controllata e contingentata applicando delle specifiche linee guida. Per questo il Comune ha firmato una convenzione con l’ex provincia, chiedendo appunto la collaborazione per la “regolamentazione e il controllo degli accessi valutando l’impiego della polizia provinciale e il servizio di protezione civile” per i prossimi due mesi.

Inoltre quest’ultimo fine settimana è partito il servizio di vigilanza ed è già attivo il servizio di prenotazione on line delle visite sul sito “My Scala dei Turchi” mentre sono in fase di attivazione le postazioni di prenotazione negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici della costa che aderiranno all’iniziativa del commissario e dell’ufficio Scala dei Turchi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp