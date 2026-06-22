Una pensionata di 86 anni è stata derubata dell’oro di famiglia. Ad agire un individuo che qualificandosi per appartenente alle forze dell’ordine ha telefonato alla donna, una ottantaseienne di Santo Stefano Quisquina, riferendole che il figlio aveva avuto un incidente stradale nel corso del quale una persona era rimasta gravemente ferita. Per «evitare l’arresto» le ha chiesto di preparare denaro e oggetti d’oro che – a suo dire – sarebbero serviti per «la liberazione del familiare».

L’anziana per aiutare il figlio ha consegnato a una sconosciuta, presentatasi come collaboratrice del finto investigatore, tutto quello che aveva in casa: monili d’oro per un valore complessivo di 5.000 euro. Quando la donna ha chiamato al cellulare il figlio ha scoperto e capito di essere stata raggirata. Non ha potuto far altro che recarsi alla Stazione dei Carabinieri di Santo Stefano Quisquina, dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per truffa.

E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai delinquenti.

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