Prima avrebbe investito il fratello con l’auto e, subito dopo, armato di coltello lo avrebbe anche minacciato. Protagonisti della vicenda sono due fratelli pensionati agrigentini; uno 77 anni, l’altro 73 anni.

Quest’ultimo, dopo essere stato investito, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi con una prognosi di dieci giorni.

Il fratello maggiore, ritenuto l’aggressore, è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per lesioni aggravate e minaccia aggravata. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, intervenuti dopo la lite familiare.

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