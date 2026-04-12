Athletic Club Palermo – Castrum Favara 0-3. Tre goal e tre punti pesanti. La salvezza è più vicina. Le reti al 6’ di Alessio Piazza; al 29’ il raddoppio di Nacho Varela e in pieno recupero al 96′ il gol di Mateusz Chmarek.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 31° giornata: Athletic Club Palermo – Castrum Favara 0-3; Città Di Acireale – Nissa 0-0; Città Di Gela – Reggina 0-0; Messina – Ragusa 1-0; Nuova Igea Virtus – Vibonese (rinviata); Paternò – Milazzo 0-0; Sancataldese – Gelbison 0-1; Vigor Lamezia – Savoia 1-2; Enna – Sambiase 0-0.

Classifica serie D – girone I: Nissa e Savoia 60, Reggina – Athletic Club Palermo 54, Gelbison 51, Sambiase e Nuova Igea Virtus (-5) 49, Milazzo 43, Città Di Gela (-1) 42, Vigor Lamezia 36, Enna 35, Ragusa 32, Città Di Acireale 1946 (-1) e Castrum Favara 31, Vibonese 31, Messina (-14) e Sancataldese 27, Paternò 19.

