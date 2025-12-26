Una pensionata settantasettenne di Agrigento è stata rapinata nel pomeriggio di Natale, in piazza San Pio X nel quartiere di Villaggio Peruzzo. Ad agire sarebbe stato un ragazzo, quasi sicuramente agrigentino, che ha agito in maniera solitaria.

L’individuo, mentre l’anziana si trovava dentro l’abitacolo della sua auto ferma ai bordi della strada, dopo aver aperto lo sportello, con una mossa fulminea ha afferrato la borsa lasciata sul sedile passeggero.

Poi è fuggito al volante di un’autovettura. All’interno dell’accessorio c’erano circa 80 euro, documenti ed effetti personali. Scattata la segnalazione al 112, sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. E gli agenti, dopo avere raccolto il racconto della vittima, hanno subito avviato le indagini e ricerche del malvivente.

