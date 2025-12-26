Questa sera a Montaperto la magia prende vita: inaugura il Presepe Vivente di Agrigento

Agrigento si prepara a vivere un momento di grande emozione e tradizione. Oggi, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice di Montaperto, si terrà l’inaugurazione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio.

Un viaggio nel tempo tra antichi mestieri, scene di vita quotidiana, luci soffuse e atmosfere autentiche che riportano il visitatore alla Betlemme di duemila anni fa. Un evento capace di incantare grandi e piccoli, valorizzando le tradizioni, la cultura e l’identità del nostro territorio.

Il Presepe Vivente di Agrigento a Montaperto non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza da vivere: un’occasione speciale per condividere emozioni, riscoprire il senso del Natale e sostenere una comunità che con passione e dedizione rende possibile questo straordinario evento.

👉 Appuntamento a questa sera, ore 17.30, a Montaperto

Non mancate: la tradizione vi aspetta, la magia sta per cominciare

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp