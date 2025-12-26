Noemi con la sua voce straordinaria ha incantato il pubblico al tradizionale concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, arrivato alla sua quarantesima edizione e proposto da Rai Cultura e Rai 1 giovedì 25 dicembre, a conclusione della benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre. E adesso anche Agrigento si prepara a vivere un momento magico con Noemi, una delle artiste italiane più amate dal pubblico, per celebrare l’arrivo del 2026.

Con il nuovo anno calerà il sipario di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025. Non c’è ancora una scaletta ufficiale della lunga e più attesa notte dell’anno, ma da più parti arriva l’inviato e far salire sul palco Noemi dopo la mezzanotte e mezza come già avvenuto in passato con Achille Lauro. Due anni fa i Tiromancino all’arrivo della folla in piazza Marconi poco dopo la mezzanotte avevano già finito di esibirsi.

Il Capodanno in piazza ad Agrigento inizierà alle 23 con i Dixit, gruppo emergente dell’Agrigentino che ha conquistato la finale nazionale de “Il Cantagiro” aggiudicandosi anche il premio per il miglior brano edito imponendosi come una delle realtà musicali più interessanti del panorama giovanile. Seguirà il concerto di Noemi, probabilmente, dopo il brindisi di mezzanotte. Noemi nel corso del concerto di Capodanno proporrà i suoi più grandi successi.

Quindi, concluso il concerto dell’artista romana, è previsto lo spettacolo “Radio Time 90 – Dance Show”, un dj set con performer e animazione. Dalla delibera approvata dalla Giunta Comunale emergono i numeri ufficiali del Capodanno in piazza. La spesa complessiva prevista per la serata è di 256.694 euro. Il cachet di Noemi ammonta a 121.000 euro, compresa l’Iva e compensi, staff tecnico, trasferimenti, spese di viaggio e alloggio.

