Con una scusa è riuscita a farsi aprire la porta di casa da una 83enne. Una volta dentro le due donne si sono messe a chiacchierare per qualche momento. Attimi che sono costati carissimi all’anziana che si è vista portare via soldi e gioielli per un valore di circa 50mila euro. È successo mercoledì scorso nel centro di Sciacca.

La pensionata ha aperto il portone ad una donna scambiandola per una conoscente. Poco dopo, addirittura, la giovane è riuscita ad entrare nell’appartamento per qualche chiacchiera. Probabilmente un complice, anche se la circostanza è ancora da accertare, ha approfittato di questo momento e ha rubato denaro per 40.000 euro e oggetti in oro per circa 10.000 euro.

All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili.

