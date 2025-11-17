Il questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del tipo bar in territorio di Raffadali. Il provvedimento amministrativo è la conseguenza dei controlli effettuati dai militari della Stazione Carabinieri di Agrigento che hanno accertato la somministrazione di bevande alcooliche ad un minore di anni 18 e precisamente ad un ragazzo di 17 anni. L’attività relativa all’esercizio pubblico è stata sospesa per tre giorni.

“Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla somministrazione di bevande alcoliche a minori di età”, si legge nella nota della Questura .

