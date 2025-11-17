Da oggi, lunedì 17 novembre, alle 9 e fino alle 23:59 del 30 novembre sarà possibile votare il Castello Chiaramomtano di Favara come “Castello Siciliano dell’Anno – II Edizione 2025”. Il concorso è promosso dal Consorzio “Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale rappresentato dai castelli e dai borghi dell’isola.

“Il nostro è l’unico castello della provincia a partecipare a questa edizione”, afferma il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Si può votare in modo gratuito sul sito www.castellidisicilia.it.

La proclamazione del vincitore avverrà il 1° dicembre 2025.

