Non è una semplice fermata urbana: da piazza Vittorio Emanuele partono e arrivano pullman per Catania, Palermo, Roma e altre destinazioni. L’area è utilizzata anche dai bus turistici. Restano gli interrogativi sulla sicurezza, sull’organizzazione degli spazi e sui tempi di riapertura delle pensiline.

AGRIGENTO – Una pensilina dovrebbe offrire riparo dalla pioggia e dal sole, consentendo ai viaggiatori di attendere il proprio autobus in condizioni di sicurezza e comfort. Ma se quella stessa pensilina torna dietro una recinzione, dopo essere stata apparentemente restituita alla città, la domanda diventa inevitabile: perché non può essere utilizzata?

AgrigentoOggi aveva già raccontato il ritorno delle transenne alle pensiline di piazza Vittorio Emanuele, raccogliendo la provocazione di Alfonso Cartannilica di Satira Agrigentina, che attraverso un video pubblicato sui social aveva ironizzato sull’ennesima situazione paradossale: «Ma come dobbiamo vedere la luce?». Una denuncia affidata alla satira, ma che pone una questione concreta sulla manutenzione e sulla fruibilità degli spazi pubblici.

Il problema, tuttavia, potrebbe essere più ampio delle stesse recinzioni. Perché quella di piazza Vittorio Emanuele non è una normale fermata urbana, ma uno dei punti di riferimento del trasporto extraurbano di Agrigento. Da qui partono e arrivano pullman diretti a Catania, compreso l’aeroporto, Palermo, Roma e altre destinazioni. Mezzi di grandi dimensioni, spesso autobus Gran Turismo, utilizzati quotidianamente da pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori. A questi si aggiungono, in determinate occasioni, i pullman turistici che accompagnano i visitatori nel centro cittadino, con fermate funzionali all’accesso a via Atenea e al centro storico.

Una realtà che rende particolarmente importante l’organizzazione degli spazi, la gestione dei flussi e soprattutto la sicurezza dei passeggeri. In alcuni momenti, anche nelle ore di maggiore traffico, è capitato di osservare due grandi pullman contemporaneamente nell’area di fermata, talvolta affiancati. Una situazione che meriterebbe un approfondimento, senza necessariamente presupporre irregolarità. La domanda, infatti, è se il progetto della fermata abbia previsto anche questa eventualità e quali soluzioni siano state individuate per garantire la sicurezza delle persone durante le operazioni di salita e discesa.

Lo stesso interrogativo riguarda la contemporanea presenza di autobus di linea, pullman turistici, automobili e pedoni, in una zona particolarmente trafficata e strategica per la mobilità cittadina. Come sono stati organizzati gli spazi? Quali percorsi devono seguire i passeggeri? E quali condizioni di accessibilità sono state previste per le persone con disabilità o difficoltà motorie?

Sarebbe naturalmente sbagliato sostenere, sulla base delle sole immagini o delle situazioni osservabili, che le pensiline o la fermata non siano conformi alle disposizioni vigenti. Così come non è corretto affermare che una pensilina debba necessariamente essere collocata su un marciapiede rialzato. Per formulare valutazioni tecniche occorre conoscere il progetto, esaminare le planimetrie, verificare le autorizzazioni e comprendere quali controlli siano stati effettuati in materia di sicurezza e accessibilità.

Ed è proprio su questi aspetti che sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Comune di Agrigento. Non per alimentare polemiche, ma per comprendere come sia stata concepita e organizzata un’area che rappresenta uno dei principali punti di arrivo e partenza per chi si sposta da e verso la città.

Resta poi la questione più immediata, quella delle transenne. Se le recinzioni sono state ripristinate per ragioni di sicurezza, è giusto che rimangano fino alla risoluzione delle eventuali criticità. Ma sarebbe altrettanto importante spiegare ai cittadini quali problemi siano stati individuati, quali interventi siano necessari e soprattutto quando le pensiline potranno essere definitivamente utilizzate. Se, invece, si tratta di lavori ancora in corso, verifiche tecniche o adempimenti amministrativi, anche questo meriterebbe una comunicazione chiara.

Il Comune potrebbe inoltre chiarire se l’attuale configurazione della fermata sia quella definitiva, se siano previsti ulteriori interventi e in che modo sia stata disciplinata la presenza contemporanea di più autobus, compresi quelli turistici.

Non si tratta, dunque, di affermare che esistano irregolarità, ma di chiedere trasparenza sugli atti e sulle scelte progettuali. Perché una fermata utilizzata quotidianamente da cittadini, viaggiatori e turisti non può essere valutata soltanto per la presenza di una pensilina nuova o per il suo aspetto estetico. Deve essere funzionale, accessibile e organizzata in modo da garantire condizioni adeguate di sicurezza anche nei momenti di maggiore afflusso.

Il precedente articolo di AgrigentoOggi aveva sollevato il problema della manutenzione e del ritorno delle recinzioni. Oggi la questione si allarga e riguarda il funzionamento complessivo di uno spazio pubblico importante per la città.

Quando le pensiline saranno realmente disponibili? E quando la fermata potrà dirsi pienamente pronta, sicura e accessibile?

Le risposte possono arrivare dagli atti, dalle verifiche tecniche e da una comunicazione puntuale dell’Amministrazione comunale.

Perché, alla fine, ai cittadini servono meno transenne e più chiarezza.

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