Bryce Douvier della Fortitudo Agrigento è attualmente fermo per un risentimento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo la scorsa domenica in occasione della gara contro Brescia.

A seguito della valutazione medica, è stata disposta la sospensione dell’attività agonistica. L’atleta ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo, seguito dallo staff sanitario della società.

Le condizioni cliniche di Bryce saranno rivalutate nel corso della prossima settimana, quando sarà possibile verificare l’evoluzione del quadro e stabilire i conseguenti tempi di recupero.

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