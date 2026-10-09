Trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e di un coltello di grosse dimensioni. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio, i carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno fermato e denunciato a piede libero uno studente di soli 15 anni. L’operazione è scattata nell’ambito di un dispositivo di controllo del territorio intensificato dai militari dell’Arma nei punti di maggiore aggregazione giovanile tra i comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini.

I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento del quindicenne hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Addosso al giovanissimo sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana, già suddivisi in dosi. Oltre alla sostanza stupefacente, il minorenne nascondeva un’arma da taglio. Il ragazzo è stato così deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

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