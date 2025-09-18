La Procura di Agrigento ha disposto accertamenti tecnici al fine di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente stradale costato la vita ad Isabella Messina, l’impiegata agrigentina di 64 anni travolta e uccisa da un’auto a pochi metri dai lidi di Porto Empedocle. L’automobilista, un ventunenne empedoclino che si trovava alla guida della Renault Clio, è indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Nella giornata di martedì verrà affidato l’incarico ad un consulente. Anche la difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Luigi Troja, potrà nominare un perito di parte per partecipare alle operazioni. Il tragico sinistro si è consumato lo scorso 10 settembre poco prima del bivio che conduce al lido Azzurro. Secondo una prima ricostruzione Isabella Messina era appena uscita da un’abitazione quando la vettura l’ha travolta trascinandola per diversi metri. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

