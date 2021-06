Peace Revolution – Cineforum itinerante

Vite straordinarie che hanno ispirato intere generazioni vengono raccontate attraverso un cineforum ideato da Caritas Diocesana Agrigento.

Peace Revolution: 4 film, 4 Nobel per la Pace vissuti in tempi e luoghi diversi, ma tutti accomunati dal desiderio insopprimibile di opporsi ad ogni forma di violazione della dignità umana. Da Nelson Mandela, carismatico presidente del Sudafrica, a Madre Teresa, la suora degli ultimi; da Martin Luther King, attivista americano contro l’apartheid, a Malala, giovane studentessa. L’iniziativa del cineforum nasce dalla passione educativa dei giovani del GrEM, il Gruppo Educazione alla Mondialità i quali, nel loro percorso formativo, si confrontano spesso sui temi della pace, della non-violenza, dei diritti umani. Un’idea che oggi si trasforma in una proposta formativa rivolta a parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti giovanili della diocesi.

Il GrEM propone l’organizzazione di uno o più eventi formativi nei quali, attraverso la visione di un film e una successiva attività interattiva, i partecipanti potranno vivere un momento di confronto e dibattito sul tema della pace, partendo dalle esperienze concrete che ciascuno vive nel quotidiano.

Il cineforum si svolgerà in modalità itinerante, una carovana della pace che toccherà le diverse zone della diocesi, secondo un calendario che sarà costruito passo passo in sinergia con tutte quelle realtà che richiederanno uno o più incontri nella propria sede.

Ogni incontro, ovviamente, sarà organizzato logisticamente nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid.

Per avere maggiori dettagli sull’iniziativa e per richiedere un incontro basta contattare la Fondazione Mondoaltro allo 0922.26905, oppure tramite email: glauricella@caritasagrigento.it