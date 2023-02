Pd verso il congresso: incontro dibattito ad Agrigento

Il Pd si prepara a percorrere la gincana del percorso congressuale. Il primo tempo della partita si giocherà entro il 12 febbraio quando saranno chiamati alle urne gli iscritti. Nel frattempo nell’isola si scaldano i motori e si punta sui quattro candidati alla segreteria: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Per un’analisi approfondita il prossimo 4 febbraio incontro dibattito ad Agrigento.L’appuntamento è in programma nella sede del partito in via Plebis Rea. Discutere, confrontarsi, dialogare, scegliere: questi i temi che saranno trattati durante l’incontro.