Bruno Spa amplia l’offerta contro il caro bollette

Per soddisfare l’esigenza dei consumatori di soluzioni per contrastare l’aumento dei costi energetici, il socio Euronics è il primo retailer nel canale eldom ad ampliare l’assortimento di tutti i suoi negozi con una proposta di pannelli solari plug & play – pronti all’uso

Nel corso dell’anno le griglie di prodotti che consentono un risparmio energetico saranno ulteriormente arricchite e la sensibilizzazione dei clienti su questo tema sarà uno dei principali obiettivi del personale di punto vendita

Catania, 1° febbraio 2023 – Sono molte le famiglie che si trovano a fare i conti con bollette energetiche più care, rese ancora più impattanti a causa della perdita del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione. Per rispondere alla crescente attenzione dei clienti per queste spese, Bruno Spa, socia di Euronics Italia, il gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, ha voluto ampliare il proprio assortimento con l’offerta di pannelli solari domestici plug & play – pronti all’uso.

Compatti e facilissimi da montare su balconi di casa o altri spazi esterni, i pannelli permettono una riduzione dei costi energetici fino al 25% sfruttando una fonte pulita, con conseguente beneficio per l’ambiente. La tecnologia del fotovoltaico si è evoluta a tal punto che oggi i consumatori possono produrre energia autonomamente nel luogo dove ne fanno maggiore consumo – la propria abitazione – e a costi decisamente più convenienti rispetto al passato.

La ricerca di soluzioni da parte dei clienti per contrastare il caro bollette è cresciuta in modo evidente negli ultimi mesi, imprimendo un’accelerazione nell’installazione di impianti fotovoltaici favorita anche dalle nuove soluzioni ‘chiavi in mano’. Una tendenza che ha spinto il retailer a inserire per primo nel canale eldom un’offerta di pannelli solari pronti all’uso in tutti i suoi punti vendita. La scelta di Bruno Spa sta già registrando riscontri positivi da parte dei clienti che apprezzano la facilità di configurazione di questi prodotti: i pannelli plug & play richiedono di essere semplicemente posizionati e collegati a una presa di casa, senza ulteriori costi d’installazione e con un iter burocratico semplificato e, non da ultimo, a fronte per di più di un investimento contenuto e ammortizzabile in breve tempo. Una spesa che, inoltre, permette ai consumatori di accedere anche all’incentivo statale Ecobonus 50% e di portare il prodotto in detrazione.

“Nella nostra società la centralità del cliente non è uno slogan, ma un percorso concreto che da oltre 85 anni ci contraddistingue con l’obiettivo di soddisfare le migliaia di consumatori che ogni anno ci scelgono per i loro acquisti” afferma Diego Crisafulli, co-amministratore delegato di Bruno Spa: “Una filosofia aziendale che nell’attuale contesto congiunturale ci vede ancora più concentrati a scegliere le soluzioni migliori per rispondere ai loro bisogni, tenendo in considerazione anche le mutate disponibilità economiche di molti italiani. In questa direzione uno degli obiettivi per l’anno in corso è proprio quello di proporre sempre più prodotti che consentano un risparmio energetico – e un beneficio perl’ambiente – e di sensibilizzare il più possibile i consumatori al momento di un acquisto su questi aspetti”.

L’iniziativa di Bruno Spa ribadisce la centralità del punto vendita fisico in un’ottica di servizio personalizzato e attento alle richieste di una clientela in costante evoluzione. La possibilità di rivolgersi a consulenti preparati e costantemente formati, è un sicuro valore aggiunto per una rete di store che vuole continuare a essere un punto di riferimento per chi cerca soluzioni che coniughino performance, convenienza e sostenibilità.