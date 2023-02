Bonus energia, avviso e moduli sul sito del comune di Sciacca

Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica. Il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, e l’assessore alle Attività Produttive, Francesco Dimino, informano le aziende che la Regione Siciliana ha emesso un avviso per l’accesso ai finanziamenti del cosiddetto “bonus energia”. Per agevolare quanti sono interessati ad accedere al beneficio, l’Amministrazione comunale ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sciacca ( www.comunedisciacca.it ) l’avviso, il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive e tutti gli allegati.

La Regione Siciliana intende intervenire a sostegno delle imprese “per la mitigazione degli effetti prodotti dalla crisi internazionale, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico da parte degli operatori economici attivi e con sede operativa sul proprio territorio regionale”. Possono presentare le istanze per l’accesso ai finanziamenti previsti le imprese che, al momento della presentazione delle domande, hanno una sede operativa in Sicilia, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati nell’Allegato A dell’Avviso .

Le risorse disponibili per il finanziamento delle operazioni ammesse ammontano complessivamente a 150.000.000,00 euro.

Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono presentare domanda esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12:00 del prossimo 14 febbraio e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2023.