Pd, Di Paola segretario provinciale e Iacono presidente.

Si è riunita la Commissione Provinciale del partito democratico di Agrigento: a conclusione del confronto Simone Di Paola è stato eletto Segretario Provinciale e Giovanna Iacono Presidente Provinciale del PD. Alla riunione seguiranno gli ulteriori adempimenti, che completeranno la composizione degli organismi dirigenti, provinciali e locali.

Eletti anche 70 componenti dell’Assemblea Provinciale. Entro il 10 di maggio prossimo sarà convocata la prima Assemblea di insediamento per la proclamazione degli eletti. Giovanna Iacono e Simone Di Paola, da Presidente e Segretario Provinciale del PD, avranno il compito di costruire, insieme a tutti i militanti e le istituzioni democratiche, “una squadra forte e finalmente coesa- si legge in una nota- capace di mettere insieme il meglio del partito e della società civile agrigentina, in coerenza con un progetto che, attraverso il valore dell’unità, restituisca al PD di questo nostro territorio una dimensione ed un protagonismo certamente più consoni della forza e del radicamento del più grande partito italiano”.