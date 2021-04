Agrigento, i consiglieri Zicari e Alongi chiedono audizione sull’invio di bollette di conguaglio dell’acqua retroattive

I consiglieri comunali di Agrigento, Claudia Alongi e Roberta Zicari, inviano richiesta di audizione alla IV Commissione in merito all’invio di conguagli retroattivi sul costo dei consumi dell’acqua nell’Agrigentino. Giovedì prossimo, 29 aprile, in programma, una audizione della IV Commissione Ars, presieduta da Giusi Savarino. “Chiediamo- scrivono Zicari e Alongi- di esporre agli Onorevoli Commissari della IV Commissione, alla presenza dei vertici dell’Ati e della gestione commissariale del gestore del servizio idrico, Girgenti acque S.p.A, le nostre perplessità in merito alla delibera dell’ Ati con la quale l’ Assemblea autorizza l’invio di conguagli retrottivi applicando nuove e più onerose tariffe.

Il termine “conguaglio” è inappropriato, in quanto con l’invio di queste bollette non si rilevano i consumi realmente effettuati, ma si autorizza il “ricalcolo” del costo dei consumi già rilevati negli ultimi due anni con tariffe più onerose.”