PD: CATANZARO, ‘SUCCESSO CAMPAGNA TESSERAMENTO, AGRIGENTO SECONDA PROVINCIA

PD: CATANZARO, ‘SUCCESSO CAMPAGNA TESSERAMENTO, AGRIGENTO. “ I dati della campagna di tesseramento in provincia di Agrigento dimostrano una rinnovata attenzione del territorio nei confronti del Partito Democratico. Anche realtà territoriali dell’agrigentino che negli ultimi anni hanno segnato un arretramento del radicamento democratico, oggi registrano numeri importanti”. Così il deputato del Pd all’Ars Michele Catanzaro. “La provincia di Agrigento -aggiunge- risulta essere la seconda, dietro solo Catania, per numero di tesserati in rapporto agli abitanti e terza in termini assoluti dietro Catania e Messina. Numeri importanti, conseguenza di un impegno parlamentare, finalmente, vicino ai problemi veri delle nostre comunità, che confermano l’esistenza del materiale umano su cui costruire una nuova stagione di protagonismo politico. Sono certo che a partire dalla stagione dei congressi, che da qui a breve si aprirà e che dovrà dare voce agli iscritti per la scelta del segretario, il Pd tornerà ad essere, come un tempo, protagonista della vita politica del nostro territorio”. (AdnKronos)