Incidenti su area Iacp, risarcimento non spetta al comune

– Per i danni fisici subiti da due minori di Sciacca (SCIACCA), causati da incidenti avvenuti nel 2016 in un campetto sportivo realizzato negli anni Settanta al servizio di un caseggiato popolare situato in un rione del centro abitato, il relativo risarcimento spetta allo Iacp e non al comune. L’ha deciso il giudice di pace, condannando l’Istituto autonomo case popolari di Agrigento. A causare gli incidenti in questione furono, rispettivamente, una pietra fissata sul terreno e la recinzione metallica del campo da gioco, in parte divelta. I familiari dei minori avevano adito le vie legali. I legali dello Iacp avevano eccepito una presunta mancanza di legittimazione passiva, invocando la costituzione di una servitu’ ad uso pubblico del campetto a favore della collettivita’. Istanza pero’ respinta dal giudice. (ANSA).