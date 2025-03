“Il solco che abbiamo tracciato per le lezioni del presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento è netto: il nostro percorso per individuare il candidato alla presidenza batte una sola strada, quella della Sinistra”: Tiziana Alesci, attuale reggente provinciale del Partito democratico agrigentino (dopo le dimissioni di Simone di Paola), nel coso di una nostra intervista, butta acqua sul fuoco delle polemiche polemiche innestate da un articolo di un giornale web siciliano che ha riportato la notizia secondo cui pezzi del centro destra e una parte del Pd avrebbero preso accordi per convergere su un unico candidato per le elezioni provinciali di secondo grado che si terranno a fine aprile. “Non c’è alcuna divisione nel Pd agrigentino. Non sappiamo da cosa sia nata questa notizia, che comunque è infondata”, precisa la reggente provinciale dopo l’incontro di ieri ad Agrigento della direzione provinciale del PD.

Ma, stando così le cose, appare ancor più difficile comprendere perché nessuno nel Pd agrigentino abbia subito replicato alla presunta fake news, ripresa, tra l’altro, proprio per chiedere trasparenza, soprattutto dal segretario comunale del circolo agrigentino del Pd, Nino Cuffaro, che sollecitava appunto una smentita da parte dei dirigenti del Pd. Ma la comunicazione negli ultimi tempi nel Pd agrigentino si fa desiderare. Non riusciamo ad esempio a trovare neppure nel web notizie riguardanti l’esito del tesseramento nel 2024, il primo dell’era Schlein e quindi importante per conoscere se svolta c’è stata nell’agrigentino, relativamente alla crescita delle iscrizioni al partito.

Sindaci e onorevoli del partito di Elly Schlein individueranno le modalità per arrivare alla scelta del candidato per le provinciali. “Non abbiamo una rosa di nomi a riguardo”. Non è dato sapere al momento neppure se i dirigenti del Pd condivideranno la scelta con altre forze della Sinistra o se decideranno in casa.

All’ordine del giorno dell’incontro c’era anche l’avvio delle procedure per i congressi regionale e provinciale del Pd per il quale è stata nominata la commissione provinciale con nove membri. “Gli organismi eletti decideranno la data dello svolgimento dei Congressi. Nei comuni della nostra provincia intanto si sono svolti gli incontri per discutere sui temi del congresso ed eleggere i delegati”, precisa Tiziana Alesci.

Ad un mese dalle elezioni provinciali quindi tutto è ancora in alto mare a sinistra. Cosa che sembra piuttosto strana per un partito, quello del Pd, che nel passato ha dato prova di un livello di organizzazione e di una capacità di maturare scelte politiche con migliore tempestività. Forse si tratta di un segnale delle difficoltà che vive la sinistra progressista in città ed in provincia. Sempre a Sinistra i Verdi sono anche loro alle prese con congressi e iniziative per costituire sezioni e comitati. Mentre il Movimento Cinque Stelle fa fatica a costruire nel territorio i propri gruppi territoriali. Nella nostra provincia costituita da 44 Comuni, solo due attualmente i gruppi territoriali che hanno ottenuto da Conte il placet per la loro nascita e hanno nominato il responsabile locale.

