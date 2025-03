La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto che consente l’apertura di lidi e stabilimenti. La stagione balneare prenderà il via il primo maggio e si concluderà il 31 ottobre. Nel provvedimento viene imposto ai sindaci delle nove province siciliane di fissare i divieti di balneazione per inquinamento o perché ci sono tratti di costa in cui non è sicuro fare il bagno.

Non sono pochi i litorali in cui i primi cittadini dovranno apporre i divieti. In tutte queste aree l’assessorato ha disposto un costante monitoraggio delle acque. La provincia con meno divieti si conferma quella di Trapani, seguita da quella di Agrigento. Pochi divieti anche nel Messinese.

